So lebt es sich als Sohn von DJ Antoine

Trotz seiner Erfahrung beschreibt sich Konrad als «Newcomer». «Natürlich bin ich hier in der Schweiz kein aufkommender DJ mehr, aber ich spreche vom weltweiten Vergleich», argumentiert er. Und fügt mit einem Lachen an: «Manchmal passiert es mir, dass ich zurück in der Schweiz vor einem Publikum von 1000 Leuten denke: Oh nein, es sieht ja total leer aus, es ist gar nicht voll. Dann muss ich mir wieder bewusst machen, dass wir in der Schweiz sind – und dass das eigentlich total viele Menschen sind.» Zu Hause ist der DJ jedoch nicht mehr oft – nur Gigs und Weihnachten führen ihn zurück in die Schweiz.