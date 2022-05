Kleinlaut gibt sich unser «ESC»-Star Marius Bear (29) schon mal nicht – und das ist gut so! Nachdem er am Samstag, komplett in schwarz gekleidet, das erste Mal die Bühne in Turin (I) betreten und seine Ballade «Boys Do Cry» gesungen hatte, zeigte sich der Ostschweizer selbstbewusst: «Ich will den ESC gewinnen!». Besonderen Mut beweist Bear auch bei der Song-Wahl, mit der er begeistern will: Die Ballade erinnere ihn eher an ein Gute-Nacht-Lied – «Ich finde das mutig von mir», erklärt er dem «Blick» im Interview.