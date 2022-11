Marquard-Drillinge in den noblen Fussstapfen der Eltern

So ist etwa Tochter Audrey seit Kurzem bei der Zürcher Modelagentur Visage unter Vertrag. In der Kategorie «New Faces» der Modelagentur zeigt Audrey Marquard ihr kleines Portfolio. In Jeans und Lederjacke gekleidet, im Pailletten-Kleid oder auch ganz nachdenklich in Schwarzweiss tritt die 26-Jährige so ganz in die Fussstapfen ihrer Mutter Priscilla. Die Amerikanerin war selbst einmal Model und in den 90er-Jahren mit dem Zürcher Verleger verheiratet. Heute lebt Mama Priscilla mit ihrem aktuellen Ehemann in ihrer Heimat, den USA.