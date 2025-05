So machte sich Luca Hänni zum Multimillionär

Er hat diverse Einnahmequellen

Auf seinem Erfolg in jungen Jahren hat sich der Sänger aber nicht ausgeruht. Im Gegenteil: Diesen Herbst soll sein sechstes Studioalbum erscheinen. Seine «Love Me Better Tour», die in diesem und im nächsten Jahr ansteht, wird Hänni zudem weitere Einnahmen einspielen. Geplant sind mehrere Konzerte in der Schweiz sowie in Deutschland.