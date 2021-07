Dass sich dieser Graben zwischen Alt und Jung überbrücken lässt, weiss der 72-Jährige aus eigener Erfahrung. Sein Freund Leonardo ist über 30 Jahre jünger als er. Doch das kann dem Paar nichts anhaben: «Ein glückliches Zusammenleben scheitert nicht am Altersunterschied, sondern höchstens am gegenseitigen Respekt, am Mangel an Erlebnissen, die man miteinander teilt, oder an der Fähigkeit, über Probleme zu sprechen.» Diese Werte sind für Aeschbacher wichtiger als das Geburtsjahr oder der Umfang der Lebenserfahrung. Und: «Die Liebe, die man füreinander empfindet, erstickt dann, wenn man sich gegenseitig einengt.»