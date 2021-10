So retten die Walliser unser Wasser

Apropos: Die Bewässerung von Weiden per Smartphone aus der Ferne wird immer mehr Realität. Auch dies ein von BlueArk initiiertes Projekt. Im Gebiet Bruson im Val de Bagnes haben sechs Bauern, darunter François Veuthey, auf ihren Feldern Sensoren installiert, die mit den Bewässerungsleitungen verbunden sind. Per Mausklick können sie die Wassermenge steuern, die auf ihre Wiesen fliesst. Um den Wasserbedarf ihrer Parzellen zu ermitteln, wurden Feuchtigkeitssensoren angebracht. Bewässere ich zur besten Tageszeit? Besteht die Gefahr, dass die Produktion beeinträchtigt wird? Auf solche Fragen gibt es dank Digitalisierung Antworten in Echtzeit.