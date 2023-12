So rutscht Michel Birri ins neue Jahr

Michel Birri, wie verbringst du am liebsten Silvester?

Ich finde Silvester wirklich total überbewertet. Am liebsten bin ich deshalb bei Freunden zu Hause, ganz gemütlich. Der ganze Stress mit: «Oh mein Gott, wo gehen wir hin? An welche Party sollen wir?» ging mir schon früher auf den Geist. Das schönste Silvester hatte ich vor ein paar Jahren, als wir mit einer grossen Gruppe in Davos in der Jatzhütte gefeiert haben. Das war mega, inmitten dieser tollen Berglandschaft.