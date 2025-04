«So schnell lasse ich mich nicht ausbremsen»

Was ist Ihr Traum?

Ich wünsche mir, dass wir auch in Zukunft einen vielfältigen, starken, fundierten und unabhängigen Journalismus haben. Und dass die Menschen in der Schweiz weiterhin interessiert bleiben an Fakten. Ein privater Traum erfüllt sich bald: Ich werde mit meiner Familie die Nordlichter anschauen.