Es ist eine Siegespose wie beim goldenen Auftritt am 2. August an den Olympischen Spielen in Paris. Wo sie ganz zuoberst aufs Siegerpodest hüpft. Die Aargauerin aus dem Fricktal triumphiert mit dem Luftgewehr im Dreistellungskampf über 50 Meter. Von nun an darf sie sich Olympiasiegerin nennen. «Es fühlt sich surreal an – wie in einem Film», erzählt Leone drei Tage später der Schweizer Illustrierten in Magglingen BE. Neben ihr sitzt Franziska Stark auf einem Mäuerchen nahe der Liftstation. Die beiden Profischützinnen leben seit vier Jahren unten in einer WG in Biel BE und trainieren hier oben im nationalen Leistungszentrum. «Eine Medaille habe ich ihr zugetraut, aber dass es gleich der Olympiasieg wird? Damit konnte niemand rechnen», erzählt Stark mit strahlenden Augen. Um mit ihrer Kollegin zu feiern, bricht sie einen Wettkampf in der Schweiz ab und reist nach Frankreich. Zuvor haben die beiden telefoniert. «Mir liefen die Tränen hinunter, ich habe kaum einen Satz herausgebracht», erinnert sich Stark.