So sehen Michelle Hunzikers perfekte Strandferien aus

Sommer, Sonne, Strand und ganz viel Amore – so sehen die heissen Monate in der Regel bei Michelle Hunziker (46) aus. Die Moderatorin hat den Begriff La Dolce Vita verinnerlicht und scheinbar perfektioniert und gibt ihren Fans regelmässig Einblicke in ihre Ferien, wenn die Temperaturen am höchsten sind und die Laune am besten.