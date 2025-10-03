So sieht die Statue von Rockstar Steve Lee (†47) aus

Wo wird er zu stehen kommen?

Der bronzene Steve Lee wird noch einige Zeit in der Werkstatt von Hofstetter bleiben. «Wir haben noch keinen Standort für ihn», sagt Bachmann, obwohl sie einen Wunschplatz hätten. «Der ist aber nicht im Tessin oder auf dem Gotthard, wie Fans vermuten» – sondern am Ufer des Vierwaldstättersees in Luzern. Die Stadt und auch der Kanton Luzern hätten nämlich für Lee und Voss eine spezielle Bedeutung. «2008, 2009 wollten wir gemeinsam hierhin ziehen. Schliesslich wohnte ich dann allein während fast zehn Jahren hier», sagt Voss.