So sieht Michel Birris perfekte Weihnachtszeit aus

Was ist deine schönste Weihnachtserinnerung aus deiner Kindheit?

Oh, da gibt es so viele. Aber lustig war jeweils, dass wir am Nachmittag vom 24. jeweils mit meinem Papi in die Beiz durften. In dieser Zeit kam dann das Christkind, alias Mami, und hat den Baum geschmückt und die Geschenke gebracht und wenn wir dann nach Hause gekommen sind, war alles wunderschön weihnachtlich.