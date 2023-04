Das versteckt sich unter Müslüms Anzug

Googelt man den Namen Müslüm, findet man kaum Fotos ohne Maskerade – einzig auf seinem Facebook-Profil zeigt er sich immer mal wieder in zivil und tritt dort auch unter seinem richtigen Namen auf. Dass er sich nun auch in den Medien unverkleidet zeigt, sei laut der «BZ» eine Frage der Zeit gewesen. Yavsaner erklärt es der Zeitung so: «Müslüm ist immer auch ein Korsett, das ich schon lange gesprengt habe. Wichtig ist nicht, wie etwas aussieht, sondern was es bewirkt.»