So sieht Sandra Boner ganz und gar nicht mehr aus

Für Boner hat ihre Frisur so oder so eine besondere Bedeutung erhalten, ob sie nun in Rot strahlt oder in Blond. Denn seit ihrer Brustkrebs-Diagnose im Frühling 2018 nehme sie «das Glück in kleinen Dingen wahr», wie sie im Interview mit der Schweizer Illustrierten ein Jahr darauf verraten hat. Und das fängt beim Duft von Bäumen an und hört beim Stylen der Haare auf. «Ich kann meine Haare wieder föhnen, wow!», freute sie sich damals. «Alles ist ein Geschenk.»