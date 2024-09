Bei den Ringen sind sie sich so gut wie einig, dass es drei schmale Reifen sein werden in verschiedenen Goldtönen, die ineinander verschlungen sind. Noch nicht sicher sind sie sich bei der Wahl der Location. «Das kann im Ausland oder in der Schweiz sein. Auf einem Bauernhof oder auf einem Flussschiff. Wir waren in letzter Zeit an verschiedenen Hochzeiten an den unterschiedlichsten Orten. Alle waren cool. Vielleicht heiraten wir aber auch im Zelt des Circus Knie, wir kennen die Familie sehr gut. Kurz: Wir wissen es einfach noch nicht», erzählt Sven Epiney. Und die Flitterwochen möchten die beiden Reisefans irgendwo feiern, wo sie noch nie waren. Vielleicht in Südamerika. Oder auf den Seychellen.