So stimmt sich DJ Tanja La Croix aufs ESAF ein

Wo DJ Tanja La Croix (43) auflegt, herrscht Champagnerstimmung. Es ist luxuriös und exklusiv. Beach Clubs auf Mykonos, Ibiza und in Dubai. Mitte Monat gab sie ihr musikalisches Comeback als Mami bei ihrer Party in einem Privatclub an der Street Parade. Zum Wellnessen bevorzugt sie ein Nobelhotel am Vierwaldstättersee. Das ist die eine Seite der Ostschweizerin.