Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Music Awards 2024

Best Female Act: Joya Marleen

Best Group: Züri West

Most Rising Artist Social Media: Gigi @badbgigii

Best Solo Act International: Miley Cyrus

Best Group International: The Rolling Stones

Best Act Romandie: Slimka

Best Breaking Act: Rüsch-Bueblä

Best Male Act: Baschi

Artist Award: Nola Kin

Best Hit International: Miley Cyrus «Flowers»

Best Talent SRF 3: Riana

Best Streaming Artist: Stubete Gäng

Best Live Act: Patent Ochsner

Best Breaking Act International: Nina Chuba

Best Hit: Nina Chuba