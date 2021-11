So ticken SRF-Jasserin Fabienne Bamert und ihr frisch Verlobter

In luftiger Höhe auf einem Berggipfel machte er ihr mit einem funkelnden Ring einen romantischen Antrag: So sind die «Samschtig-Jass»-Moderatorin Fabienne Bamert, 33, und Ruder-Olympiasieger Mario Gyr, 36, nach fünf Jahren Beziehung frisch verlobt. «Wir sind sehr glücklich», sagt Bamert strahlend, als sie zusammen mit Gyr an der Jubiläums-Gala der Schweizer Sporthilfe in Dübendorf auf die Schweizer Illustrierte trifft. «Nachdem schon lange klar war, dass wir das wollten, ist es schön, dass es nun so offiziell ist.»