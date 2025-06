So tickt Art-Basel-Chefin Maike Cruse

Wie hat sich diese Frau, die Kunst seit ihrer Jugend zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat, so viel Natürlichkeit und den breiten Horizont bewahrt? Die Antwort liegt in Maike Cruses bewegter Biografie: Geboren in Kaiserslautern, aufgewachsen in Bielefeld, Kunststudium in London, dann Berlin, wo sie heute mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern im Stadtteil Schöneberg lebt, wenn sie nicht gerade in Basel weilt. Statt sich ins lukrative Galerienbusiness zu stürzen, wählt sie in ihren Anfangsjahren den steinigen Weg. Sie gründet Offspaces wie The Forgotten Bar und arbeitet am KW Institute for Contemporary Art, wo sie mithilft, in einer ehemaligen Margarinefabrik mit kleinem Budget und viel Idealismus ein hochkarätiges Programm zusammenzustellen.