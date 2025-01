So tickt das Moderations-Trio des ESC 2025 in Basel

Hazel Brugger

Hazel Brugger ist eine bekannte Schweizer Stand-up-Comedienne und Moderatorin. Sie wurde am 9. Dezember 1993 in den USA geboren, wuchs jedoch in der Nähe von Zürich auf. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (36) und ihren zwei gemeinsamen Töchtern in der Region Darmstadt (D). Die beiden betreiben einen erfolgreichen Podcast. 2023 sorgte ein Streit mit Luke Mockridge (35) für Aufmerksamkeit. Es ging um Anschuldigungen rund um Mockridges Missbrauchs-Skandal. 2024 stand Brugger wegen ihres Hausbaus in den Schlagzeilen. Mit ihrem Ehemann wollte sie sich in Deutschland den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Doch wegen Baumängeln und Pfusch wurden sie sogar von den Bauarbeitern bedroht. 2013 gewann Brugger den Schweizer Meistertitel bei den vierten Poetry-Slam-Meisterschaften – der Startschuss ihrer Comedy-Karriere. Mit ihrem trockenen Humor hat Brugger schnell auch das deutsche Publikum für sich gewonnen. Jetzt will sie ihr Portfolio beim ESC erweitern. Als Stimme der jüngeren Generation bringt Brugger frischen und humorvollen Wind in das Ereignis.