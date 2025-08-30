So tickt der neue Zürcher Opernhaus-Chef Matthias Schulz

Diese Erfahrung wird er auch im politischen Zürich gut gebrauchen können. Denn beim Zürcher Opernhaus steht ein Bauprojekt an, das einer Volksabstimmung bedarf. «So viel Demokratie bin ich nicht gewohnt», scherzt Schulz. Vorerst stellt ihn Zürich aber noch vor eine andere Herausforderung: Wohnungssuche! Sogar ein Opernhaus-Intendant landet auf der Warteliste. Und mit fünf Kindern zwischen 13 und 25 Jahren brauchen die Schulzens Platz. «Der Umzug ist für uns als Familie schon ein Einschnitt», gibt er zu. Während die drei ältesten Töchter studieren und das Abitur hinter sich haben, werden die beiden jüngsten Kinder in Zürich zur Schule gehen. «Aber ich freue mich darauf, wieder näher zu den Bergen zu sein», sagt Schulz, der ein begeisterter Skifahrer ist, «und natürlich an so einem schönen Ort wie Zürich mit einem See, wo man sogar noch reinspringen kann. Das hätte ich in der Spree in Berlin nicht getan.»