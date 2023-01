So tickt Bayern-Goalie Yann Sommer privat und beruflich

Mit fünf Jahren nahm der kleine Yann, geboren am 17. Dezember 1988 in Morges VD, an seinem ersten Fussballtraining teil. Und als der damals zuständige Juniorentrainer fragte, wer von den Kindern ins Tor wolle, ging die Hand des heutigen Nationalgoalies als erste in die Höhe. Yann Sommer stellte sich mit Überzeugung zwischen die Pfosten, und da steht er nach 27 Jahren noch und bewegt sich dennoch immer weiter.