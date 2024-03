Highlight in Schaffhausen

Über zwei Jahre war Simply Red bei ihrer vergangenen Welttournee unterwegs. Krönender Abschluss: das Konzert am Open Air «Stars in Town» in der Altstadt von Schaffhausen. «Roman ist grossartig, als Drummer und als Kumpel», lobte Mick Hucknall damals gegenüber der SI. Wie vor jedem Auftritt hatte Roth backstage sein Ritual absolviert, mit trommelnden Bewegungen in der Luft. Roth: «So kommt die gute Nervosität, das Adrenalin.» Dann hiess es: Let’s go! Die 6'500 Zuschauerinnen und Zuschauer empfingen die Band mit tosendem Applaus. Hucknall ist ein gewiefter Entertainer, der groovige Sound der Band zündete sofort. Mitten im Song «It’s Only Love» machte Hucknall eine unscheinbare Handbewegung – nun wusste sein Drummer: Der Chef will es mehr «laid back» – Roth trommelte ein bisschen relaxter. «Meine Augen sind die meiste Zeit bei Mick», sagte Roman nach dem Konzert. «Mick muss es wohl sein bei den Konzerten, das ist mein Job.»