So tickt die neue Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Senkrechtstart nach der Spezialisierung auf die Hürden

Als Ditaji 16-jährig ist, lässt sich in Basel sogar eine Familien-Staffel aufgleisen. «Didi», Muswama und Mujinga sprinten mit STB-Kollegin Florence Nri zu einem neuen Schweizer Rekord für Vereinsstaffeln. Eine Hürdenspezialistin ist Ditaji Kambundji aber noch längst nicht. Als Teenager ist sie Mehrkämpferin, sie wirft, springt, sprintet und läuft auch Mitteldistanzen. «In der Saison 2019 habe ich mir überlegt, ob ich mich langsam auf eine Disziplin konzentrieren soll», sagte Kambundji im Frühling vor der Hallen-EM zu Blick. Das Ergebnis in ihrem letzten Mehrkampf? U18-Schweizermeisterin!