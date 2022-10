Der Name Michèle Blöchliger (54) war bis am 17. Oktober 2022 nur wenigen Menschen ausserhalb des Kantons Nidwalden ein Begriff. Doch dann gab die Regierungsrätin bekannt, dass sie als Nachfolgerin von Ueli Maurer (71) ins Rennen um den SVP-Bundesratssitz gehen wird. Bei der Verkündigung ihres Plans gibt sie sich selbstbewusst: «Ich habe grosse politische Erfahrung, langjährige berufliche Führungserfahrung, spreche die Landessprachen und bin eine Team-Playerin.» Im Berner Bundeshaus ist sie aber noch selten in Erscheinung getreten, was bei der angestrebten Wahl zum Problem werden könnte. Weil sie aber eine offene Person sei und gerne auf Leute zugehe, könne sie schnell das notwendige Netzwerk knüpfen, ist Blöchliger überzeugt.