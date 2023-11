So tickt SP-Bundesrats-Kandidatin Evi Allemann

Was hat eine Politkarriere mit einem Orientierungslauf durch den Wald gemeinsam? «Man kann nicht alles im Voraus planen, und am Ende geht es darum, einen guten Weg zu finden», sagt Evi Allemann. Die 45-jährige Bernerin war in ihrer Jugend begeisterte OL-Läuferin, nun ist sie unterwegs durch das politische Dickicht in Richtung Bundesrat. Es ist ihr zweiter Anlauf. «Ich bin parat!», sagt Allemann.