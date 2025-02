So tickt Startänzer Julien Favreau als künstlerischer ­Direktor

Drill am Morgen

Jeden Morgen um 11.30 Uhr tritt das Ensemble zum technischen Drill an. In einem der drei grossen Trainings-säle wird unter den Adleraugen von Altmeister Azari Plisetsky (87) jede Fussstellung, jede Nuance der Handbewegung trainiert, bis sie sitzt. In der Choreoprobe nachmittags gehts um Anmut und Mimik, um Bewegungs- und Schrittabfolgen. Nach Basel reist das Ballet Béjart nach Deutschland, Italien und Frankreich. «Wir tanzen regelmässig auch in kleineren Orte wie Terrassa in Spanien oder Düdingen im Kanton Fribourg», sagt Julien Favreau. «Das Publikum dort soll in unser Universum eintauchen können, ohne dass es weite Wege in Kauf nehmen muss.»