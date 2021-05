Nun, ein paar Jahre später, ist er eine der grössten Hoffnungen, die die Schweiz für die Zeit nach der Federer- und Wawrinka-Ära hat. Im Tennis mit dem grossen gelben, nicht dem kleinen weissen Ball, versteht sich. Das könnte Druck erzeugen, aber Stricker weiss: «Ein Spieler wie Federer wird es nur einmal geben.» In seine Fussstapfen treten zu wollen, liegt also ausser Reichweite. Dennoch ist der Maestro für ihn mehr als ein Idol, eine ferne Gestalt, der es nachzueifern gilt: Im nationalen Leistungszentrum in Biel laufen sich die beiden immer mal wieder über den Weg, und der Altmeister gibt dem Youngster Tipps. Aktuell etwa, am Service zu arbeiten.