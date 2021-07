Auch das ist typisch Petra. Sie ist nicht nur schon als Kleinkind besonders optimistisch, sondern auch unglaublich zäh. «Als sie einen geplatzten Blinddarm hatte, verzog sie kaum eine Miene», erzählt die Mama. Zum Glück weiss Regula Klingler, dass jedes kleinste Anzeichen von Schmerz bei ihrer taffen Tochter ein Fall für den Notfall ist. Dort stellt man noch etwas anderes fest: ein angeborenes Nierenleiden. Ausser jährlichen Kontrollbesuchen beim Arzt schränkt dieses Petra aber nie ein. Bis im November 2020. An der Europameisterschaft in Moskau stellt Petra Klingler in der Qualifikation einen neuen Schweizer Rekord im Speedklettern auf, verletzt sich aber an der Schulter. Im Hinblick auf Olympia beschliesst sie, den Wettkampf abzubrechen. Kurz darauf wird sie krank, leidet an Kopfschmerzen und Übelkeit. «Ich dachte sofort an Corona.» Doch das ist es nicht. Zurück in der Schweiz, bringt Regula ihre Tochter vom Flughafen direkt ins Spital. Diagnose: Niereninfektion. Über eine Woche verbringt Petra im Krankenhaus. «Ich wusste ja immer, dass so was mal sein könnte. Aber lieber an der EM als an Olympia», feixt sie.