So verbrachte Christa Rigozzi den Sommer

Ein perfekter Family-Tag findet bei Alissa und Zoe also hauptsächlich am Meer statt, verrät Mami Christa. «Frühstuck, Meer und Strand, Spielen im Sand, Schwimmen, Schnorcheln und Bootsausflüge» waren während dem Monat in Italien an der Tagesordnung. Mittagessen gab jeweils am Strand, das Apéro am Pool und für das Abendessen ging es wieder zurück in ein Strandrestaurant.