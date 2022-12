So beenden Schweizer Promis das Jahr 2022

Michael von der Heide feiert einen Tag früher

Chansonnier Michael von der Heide (51) konnte den Silvesterabend nicht mehr abwarten und hat darum bereits am 30. Dezember ein schickes Dinner mit seinem Lebenspartner Willi Spiess (57) genossen. In einer Hummerbar in Zürich hat das Paar elegant in schwarz gekleidet ein mehrgängiges Fisch-Dinner genossen – inklusive Austern und passendem Wein. Was die beiden wohl an Silvester vorhaben, das das edle Dinner vom Vortag noch toppen könnte?