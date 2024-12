So verbringt Dominique Rinderknecht Feiertage in Südafrika

In Südafrika laufen die Weihnachtsfeierlichkeiten etwas anders ab als in der Schweiz, erklärt Rinderknecht weiter. «Der grosse Unterschied für mich ist, dass wir in Zürich immer an Heiligabend feiern. Hier startet das Fest am 25. am Morgen. Dann werden zuerst Geschenke ausgepackt und danach essen alle zusammen einen ausgiebigen Zmittag.» Die Feierlichkeiten seien sehr englisch angehaucht. Das merke man auch beim Essen. «Es gibt traditionell Gammon. Das ist ein grosser, glasierter Schinken. Dazu werden Erbsen, Karotten und knusprige Ofenkartoffeln serviert. Alternativ gibt es noch einen grossen Rinderbraten mit Gravy, dunkler Bratensauce.» Auch das Baumschmücken läuft im Hause Gage-Rinderknecht traditionell ab. «Wir haben die Tanne alle zusammen geschmückt – wie wir das mit meiner Familie in der Schweiz auch machen. Eine echte Gruppenaktivität, ich liebe das», schwärmt Rinderknecht.