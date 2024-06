So verfolgen Schweizer Stars den Nati-Auftakt

Adrian «Aditotoro» Vogt (25)

Der Tiktok-Star schaut sich den Match gemeinsam mit seinem Vater im Stadion an. «Ich habe ihm die Tickets zum Geburtstag geschenkt», erzählt er. Der Basler erwartet ein knappes, harziges Spiel – mit hoffentlich dem besseren Ausgang für die Schweiz. Im Turnier traut er der Nati den Achtelfinal zu. «Platz 2 in der Gruppe sollte möglich sein. Im Achtelfinal wird dann leider Schluss sein – aber ich hoffe natürlich nicht!» Mit «Füllkrug» hat Aditotoro sogar einen eigenen Song für die diesjährige EM geschrieben, mit dem er die deutschen Viral-Charts stürmt – und am Freitag von «433», der weltweit grössten Fussballseite auf Instagram, gepostet wurde.