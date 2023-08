Eintauchen in die Nacht

«Einmal im Leben», dachte sich Manuela Ernst (38). «Einmal im Leben muss man eine Beiz an der Badenfahrt geführt haben.» Vor etwa zwei Jahren hat die Architektin aus Wettingen AG darum sechs Freunde und Bekannte zusammengetrommelt – und nun ist daraus ihre Vremde Welt entstanden. In diese Beiz soll man eintauchen können. Darum das Motto «Unterwasserwelt». An der Wand ist ein Graffiti einer Krake, und als Deko haben sie Korallen aus alten Büchsen gebastelt. Der grosse Gerüstbau, eingepackt in ein Baunetz, das jede Nacht in allen Farben leuchtet und in dem Elektro-DJs auflegen, ist der Tanzklub unter den Festbeizen. «Wir wollten, dass die Beiz hoch und laut wird», sagt Manuela Ernst. Ziel erreicht.