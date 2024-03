Richtig teuer wirds bei Mirka aber vor allem am anderen Handgelenk. Dort trägt die Frau des Maestros zwei Armbänder, die es so richtig in sich haben. «Die Tennis-Bracelets zählen zu den exklusivsten Schmuckstücken in der Diamanten-Welt und liegen somit auch im Preis deutlich oberhalb der 200'000-Franken-Grenze», sagt Lazar Cebbar, Inhaber des Juweliergeschäftes Elizza Fine Jewellery in Zürich, gegenüber Blick.ch.