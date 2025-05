Allen voran Nachbar Österreich: Der Countertenor JJ (24) wird vom Schweizer Musikproduzent Pele Loriano (56) gemanagt. Er selbst ist ein heimlicher Schweizer Mister ESC und führt seit Jahren die musikalische Leitung der Schweizer ESC-Delegation. Damit war Loriano auch massgeblich an Nemos (25) Sieg in Malmö beteiligt. Glaubt man den Wettquoten, hat er in diesem Jahr auch reelle Chancen, den zweiten ESC-Triumph in Folge zu erleben. JJ liegt dort auf dem zweiten Platz hinter den schwedischen Vertretern Kaj mit ihrem Sauna-Song «Bara bada bastu».