Erst feierte Zoé Vergé-Dépré (26) die grössten Erfolge ihrer Karriere. Gemeinsam mit Spielpartnerin Esmée Böbner (24) wurde sie an den Olympischen Spielen in Paris fünfte, an der darauffolgenden Europameisterschaft reichte es sogar fürs Treppchen und sie holten die Bronzemedaille. Doch dann der Knall: Partnerin Esmée Böbner trat zurück und auch ihr Trainerteam löste sich auf. Acht Jahre lang spielten Vergé-Dépré und Böbner zusammen im Sand und hatten eine sehr enge Beziehung. «Es ist wie in einer Ehe, die man sich nicht aussucht», sagt die Sportlerin. Erst haderte sie mit ihrer Karriere und fragte sich: «Wer bin ich denn ohne diese Menschen?» Groll hegt sie aber keinen. «Wer nahe am Team war, wusste, dass es für Esmée noch ein Leben abseits vom Beachvolleyball gibt.»