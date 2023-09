«Die grösste Herausforderung ist die Organisation», sagt Influencerin und Geschäftsfrau Sara Leutenegger (29) auf die Frage, was ihr im Alltag als arbeitende Frau und Zweifach-Mami am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Wer bringt den älteren Sohn Lio (2) in die Kita, wer bleibt beim kleinen Pablo (9 Monate)? All diese Dinge müssen Sara Leutenegger und ihr Ehemann Lorenzo Leutenegger (38) immer wieder ausdiskutieren.