So war der Abschied von «SRF Meteo»-Urgestein Sabine Balmer

Zum grossen Abschluss gesellte sich dann «SRF Meteo»-Chef Thomas Bucheli (64) noch vor die Kamera dazu. In der Hand hatte er einen grossen Blumenstrauss und ein kleines Kaleidoskop – «Damit du die Farbenpracht, die du hier oben immer vermisst hast, hier drin wiederfindest», erklärte Bucheli das Abschiedsgeschenk für Balmer, die sich sichtlich gerührt von der Geste zeigte und ein paar Tränchen verdrücken musste.