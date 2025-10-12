Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Swiss Stars
  4. Ex-ZFF-Direktorin Nadja Schilknecht erinnert sich an Diane Keaton
Ex-Direktorin Schildknecht erinnert sich

So war der Besuch von Diane Keaton am ZFF

Hollywood trauert um die Oscar-Preisträgerin Diane Keaton. Vor elf Jahren stattete die Darstellerin dem Zurich Film Festival einen Besuch ab. Die damalige Co-Direktorin Nadja Schildknecht erinnert sich gerne an die Visite.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Hollywoodstar Diane Keaton (links) und die damalige Co-Direktorin Nadja Schildknecht auf dem grünen Teppich des Zurich Film Festival 2014.

Hollywoodstar Diane Keaton (links) und die damalige Co-Direktorin Nadja Schildknecht auf dem grünen Teppich des Zurich Film Festival 2014.

Andreas Rentz

Diane Keaton ist tot. Die Oscar-Preisträgerin starb 79-jährig in Kalifornien. Details sind wenig bekannt, die Familie bitte um Privatsphäre, lässt ein Sprecher verlauten. Keaton habe sehr schnell abgebaut, «was für alle, die sie liebten, herzzerreissend war», sagt ein Freund der Schauspielerin gegenüber «People».

Voller Leben zeigte sich Diane Keaton vor elf Jahren, als sie zu Gast am Zurich Film Festival war. Für ihr Lebenswerk nahm sie damals den Golden Icon Award entgegen. Daran erinnert sich die Unternehmerin und damalige Co-Direktorin, Nadja Schildknecht (52). «Sie war total energiegeladen, aber auch etwas schüchtern. Eine spannende Kombination», sagt sie.

Keaton schwärmte von Zürich

Ein Bild zeigt Schildknecht lachend mit Keaton auf dem grünen Teppich, die US-Schauspielerin hält dabei ihre Hand: «Irgendwie hatten wir ein vertrautes Gefühl, dabei kannten wir uns kaum», so Schildknecht. Gemeinsam hätten sie diverse Veranstaltungen des Zurich Film Festivals besucht, auch ein gemeinsames Nachtessen sei auf dem Plan gestanden. «So wie es das bei unseren Stargästen üblich war».

Neben den Terminen nahm sich Diane Keaton damals Zeit, Zürich zu erkunden. «Ich bin begeistert, welch wunderschöne Stadt das ist», sagte sie zur Schweizer Illustrierten. Sie bummelte am Limmatquai entlang und machte Erinnerungsfotos. «All die historischen Gebäude – und ihr habt so wenig Verkehr», schwärmte sie. Der damals beim Rathaus als temporäre Kunstaktion aufgebaute Hafenkran faszinierte sie. «Ich liebe es, wenn etwas in einen neuen Kontext gestellt wird», so Keaton.

michel imhof Ringier
Michel ImhofMehr erfahren
Von Michel Imhof vor 4 Minuten
Themen per E-Mail folgen