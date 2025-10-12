So war der Besuch von Diane Keaton am ZFF

Neben den Terminen nahm sich Diane Keaton damals Zeit, Zürich zu erkunden. «Ich bin begeistert, welch wunderschöne Stadt das ist», sagte sie zur Schweizer Illustrierten. Sie bummelte am Limmatquai entlang und machte Erinnerungsfotos. «All die historischen Gebäude – und ihr habt so wenig Verkehr», schwärmte sie. Der damals beim Rathaus als temporäre Kunstaktion aufgebaute Hafenkran faszinierte sie. «Ich liebe es, wenn etwas in einen neuen Kontext gestellt wird», so Keaton.