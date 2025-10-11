So war die historische Vereidigung der Schweizergarde

Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) ist mit ihrem Ehemann Morten Keller (61) nach Rom gereist. Sie sitzen in der Mitte des Hofs, auf Stühlen mit rotem Kissen. Am Vortag hat sie der Papst in einer Privataudienz empfangen – 45 Minuten dauerte der Austausch. «Wir sprachen über Frieden, Verantwortung und Werte», erzählt sie später. «Es war ein tiefgründiges, bewegendes Gespräch.» Auf Englisch hätten sie sich unterhalten, er habe sie als «Madam President» begrüsst und sei über die Schweiz gut informiert gewesen. Auch Martin Candinas durfte den Heiligen Vater bereits am Freitag kurz treffen. «Ich spürte sofort, dass er die Schweizergarde sehr schätzt», erzählt er. Vom Papst erhielt er einen Rosenkranz und ein Medaillon – als Andenken an das Heilige Jahr 2025.