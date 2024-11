Alle Augen auf Heidi Klum (51): Das deutsche Topmodel zieht an ihrer legendären Halloweenparty noch mehr Blicke auf sich, als in ihrem Alltag. Das Rätsel ist jedes Jahr gross, in welchem Kostüm sich die Deutsche zeigt. Und auch dieses Jahr enttäuschte sie nicht: Sie erschien am Event in New York mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) als E.T.-Pärchen.