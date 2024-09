So will Marieke Kruit Bern zur Schwammstadt machen

Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Steingarten, der Rosalia-Wenger-Platz in Wankdorf-City in Bern. Unter anderem haben hier die SBB und Die Post ihre Hauptsitze erstellt. Hochschiessende Gebäude bieten viele hundert Arbeitsplätze, Restaurants im Erdgeschoss sorgen für Verpflegung. Der neue Bahnhof Bern-Wankdorf ist noch im Bau, auf der anderen Seite der Gleise steht das legendäre Wankdorf-Stadion, Heimat von YB. An den Match-Tagen oder für Konzerte sollen die Gäste von hier aus direkt ins Stadion geleitet werden, statt dass sie über den Bahnhof Bern und wieder zurück umgeleitet werden müssen. Wankdorf-City ist eines der neus-ten Quartiere der Bundesstadt. Weltbekannt ist Bern für seine Altstadt, die mit ihren Lauben und den prächtigen Sandsteingebäuden als Unesco-Welterbe unter strengem Schutz steht. Doch so wie sich die Altstadt seit 1191 über mehrere Jahrhunderte entwickelt hat, so entwickelt sich die Stadt laufend weiter: Heute leben 144 000 Menschen in Bern – die meisten in Quartieren, die sich nach und nach um den Kern herum gebildet haben.