Der Druck auf der Bühne war noch nie so gross

Mit «Bucket List» stehen Manu Burkart und Jonny Fischer zum letzten Mal auf der Comedy-Bühne – zumindest als Divertimento. Geniessen kann er das Rampenlicht aber nur bedingt. «Wir haben extrem an uns gezweifelt und uns gefragt, ob wir noch gut genug sind. Darum konnte ich es anfangs überhaupt nicht geniessen und habe gelitten wie die Sau», sagt Manu Burkart. Dieser Zustand hielt zehn Shows lang an, weil der Druck noch nie so gross gewesen sei wie jetzt. Der Grund: «Wir wollen uns ja nicht mit einem schwachen Programm verabschieden.»