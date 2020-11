Auf dem grössten Bild des Hauses prangt ein einäugiger Hund. Dieser blickt vom Wohnbereich, in dem Karina Berger öfters neue Rezepte studiert, bis zur Esszimmerwand, die ein Gemälde von Künstler Nicolas Galtier ziert. Der neue Herr des Hauses ist aber Joey. Vor eineinhalb Jahren kam der Strassenmischling aus einem ungarischen Tierheim zur Familie Berger-Russenberger. Dank Joey, der nach einer Figur aus der Sitcom «Friends» benannt ist, bekommt Karina Berger auch während der Pandemie täglich frische Luft. Dreimal pro Woche trainiert sie zudem mit ihren Personal Trainer Sämi und Raphy vom Nextlevel Sports Club. «Sie haben mich fit für ‹Darf ich bitten?› gemacht.» Nach zehn Jahren Bandscheibenproblemen und ohne Sport tanzte sie sich in der SRF-Show ins Final und liebäugelt jetzt gar mit einer Ausbildung zur Personal Trainerin. «Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mein Ziel, wieder fit zu werden, so erreichen konnte. Es geht nach 50 langsamer, aber wenn man will, ist vieles möglich!»