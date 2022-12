So wurde die Schweizer Nati gefeiert

Empfang für die Gewinner

Nicht nur in der Schweiz, auch in Qatar wurden die Schweizer Fussballer gebührend gefeiert: Die Hotel-Crew begrüsste die Schweizer Mannschaft mit einem herzlichen Empfang. Die Köche schenkten die Schweizer Fahne, die Mitarbeitenden klatschten und riefen Glückwünsche zu. Sichtlich stolz marschierten die Spieler zusammen mit ihrem Trainer und den Betreuenden in ihr momentanes Zuhause in Qatar. Nun müssen sie sich ausruhen, um am kommenden Dienstag gegen Portugal anzutreten.