So würdigen Schweizer Comedians das Cabaret Divertimento

Nach 25 gemeinsamen Jahren kündigten Jonny Fischer (43) und Manu Burkart (45) am 14. September an, dass sie sich nach der kommenden «Bucket List»-Tournee trennen werden. «Gemeinsam mit unseren Fans haben wir gelacht, uns amüsiert, geweint und uns über viele unvergessliche Momente gefreut. Nun haben wir uns entschieden, dass ‹Bucket List› unser letztes Programm sein wird», so das Cabaret Divertimento in einer Mitteilung. Vier bis fünf Jahre soll die letzte Tournee noch spielen, dann ist endgültig Schluss. Die beiden Zuger gehen als eines der erfolgreichsten Comedy-Duos der Schweiz in die Geschichte ein. Dass Fischer und Burkart sich trennen wollen, war auch für Kollegen und Kolleginnen aus der Comedy-Szene eine Überraschung.