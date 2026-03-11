Bastian Baker (34) ist in der diesjährigen Staffel von «Sing meinen Song» dabei. Im SI.Talk sinniert er über seine Anfänge und die Entscheidung für die Musik – und damit gegen eine Karriere im Eishockey. Beides unter einen Hut zu bringen, wurde schwierig, also ging er vom Eis. Seine Eltern reagierten überraschend positiv, obwohl der Vater selbst Eishockey-Profi war. Aber nicht nur die sportlichen Gene hat er vom Papa, sondern auch das Entertainer-Gen. ««Mein Vater konnte auch schon immer gut entertainen», so der Westschweizer. Bastian Baker stand bereits mit zehn Jahren auf der Bühne, mit 18 Jahren ging es dann immer steiler bergauf.