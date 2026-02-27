Social-Media-Star feiert seinen 101. Geburtstag

Und da steht sie nun – mit sonnigem Lachen und ausgestreckten Armen. «So viele Leute, und alle wegen mir? Schön, seid ihr hier!», sagt Margrit Vögtlin zur Begrüssung und lacht, es tönt wie ein Kichern. Die Festgemeinde klatscht, einer ruft: «Ein Hoch auf unser Vögeli!» Die Jubilarin wischt sich eine Träne aus dem Auge. Zwei Dutzend Verwandte und Bekannte sind ins Altersheim Seniorama Burstwiese in Zürich Wiedikon gekommen, um sie zu feiern: s Vögeli ist 101 Jahre alt geworden! Es sei ihr «es bitzeli Sturm vor Freude». Doch sie habe in ihrem Zimmer ja auch schon ein Gläsli Prosecco getrunken, verrät die Jubilarin. Sie kichert wieder. «101 wird man ja nicht alle Tage.»