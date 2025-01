Elektrisch geht es stetig bergauf

An einem winterlichen Nachmittag gehts in die Höhen des Chasserals bei Biel. Die stille winterliche Stimmung draussen kontrastiert wunderschön mit den weichen, warmen Klängen von James’ neuen Songs. Im komfortablen Elektro-Flitzer macht sich eine wohlige Stimmung breit. Mit dem ë-C3 gehts bergauf über eine tief verschneite Passstrasse. «Ich habe eine lange Beziehung zu Citroën», erzählt James. «Mein allererster Wagen war ein C3 Picasso. Ein sehr praktisches Auto. Ich war damit am Anfang meiner Karriere viel unterwegs, und er hat mich nie im Stich gelassen.» Kein Wunder, bleibt er seiner Automarke treu. Denn Automobilität wird für ihn auch im neuen Jahr eine wichtige Rolle spielen: «Gerade sind wir mit der neuen Tour gestartet», sagt James.